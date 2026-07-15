Sağ Salim filminin yönetmen koltuğunda Ersoy Güler oturuyor. Filmin senaristliğini ise Ersoy Güler ve Ali Alper Erze üstleniyor. Peki, Sağ Salim filminin konusu ne? Sağ Salim filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SAĞ SALİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fulya Zenginer

Burçin Bildik

Alper Saldıran

SAĞ SALİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağ Salim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.