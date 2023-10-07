Şahane Hayatım dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:17

Güncelleme: 07.10.2023 - 16:17

Geçtiğimiz günlerde çekimlere başlayan Ay Yapım’ın yeni dizisi Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve izleyicileri her bölüm FOX ekranlarına kilitleyecek hikayesiyle çok yakında başlıyor.

ŞAHANE HAYATIM DİZİNİN OYUNCULARI KİM?

Senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı Şahane Hayatım; Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimlerden oluşan kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle çok yakında seyirci ile buluşacak.

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem’in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan ‘bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir’ ve ‘herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur’ cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.