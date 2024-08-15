Sahte Kimli filminin konusu ne? Sahte Kimli filminin oyuncuları kim?
Sahte Kimli (False Identity) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sahte Kimli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sahte Kimli filminin konusu ne? Sahte Kimli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sahte Kimli filminin yönetmen koltuğunda James Keach oturuyor. Filmin senaristliğini Sandra K. Bailey üstleniyor. Peki, Sahte Kimli filminin konusu ne? Sahte Kimli filminin oyuncuları kim?
SAHTE KİMLİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Kardeşi Harlen’dan nefret eden Marshall, Cindy Roper isimli genç bir kızı öldürdükten sonra suçu kardeşinin üzerine atar. Soruşturmaya engel olmak için de Harlan'a bir tuzak hazırlar ve onu öldürtmeye çalışır. Bu olaydan sonra herkes onu öldü zannetmiştir. Yıllar sonra Harlan başka bir kimlikle, hafızasını kaybetmiş olarak geri döner.
SAHTE KİMLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tobin Bell
Veronica Cartwright
Jack Murdock
Stacy Keach
Geneviève Bujold
Mimi Maynard
Anne Bloom
Tom Calloway
Clint Carmichael
Michael Champion
Grainger Hines
Todd Jeffries
O-Lan Jones
William Lucking
Tom McFadden
SAHTE KİMLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sahte Kimli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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