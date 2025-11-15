Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Asya, onu Eymir’e istemeye gelen Eyüp ile karşı karşıya kalmıştır. Verdiği cevapla kollarına takılan kelepçenin anahtarını okyanusa da atmıştır sanki. Öyle çıkışsızdır ki ayakları onu Ertan’ın evine götürür. Hayatında ilk kez birinden yardım ister. Üstelik bunu; yetişme tarzı ve hayata bakışı kendisine taban tabana zıt olan Ertan’dan istemek ise en zorudur.

Ertan’ın Asya’ya yardım etmesi demek Hidayet’e karşı kurduğu oyunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmek demektir. Bakizade cephesinde verdiği savaşa bir cephe daha açılacaktır. Ertan oyun kurucu olarak başladığı bu macerada kontrolü tamamen kaybetmek üzeredir.

Hidayet’in babalık davası, Eyüp’ün elindeki Taha’nın Kürşat tarafından öldürülmesine neden olacak görüntü, Eymir’in iştahlı ve baskıcı aşkı, Bakizade kardeşlerin tepelerinde salladıkları savaş baltası... Tüm bunların karşısında, yan yana durması gereken ve birbirlerine hiç güvenmeyen Asya ve Ertan…

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 16 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.