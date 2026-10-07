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Şanslı Slevin filminin konusu ne? Şanslı Slevin filminin oyuncuları kim?

Şanslı Slevin filminin konusu ne? Şanslı Slevin filminin oyuncuları kim?

7.10.2026 20:39:00
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Haber Merkezi
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Şanslı Slevin filminin konusu ne? Şanslı Slevin filminin oyuncuları kim?

Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şanslı Slevin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şanslı Slevin filminin konusu ne? Şanslı Slevin filminin oyuncuları kim?

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Şanslı Slevin filminin yönetmen koltuğunda Paul McGuigan oturuyor. Filmin senaristliğini ise  Jason Smilovic üstleniyor. Peki, Şanslı Slevin filminin konusu ne? Şanslı Slevin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ŞANSLI SLEVIN FİLMİNİN KONUSU NE?

Slevin, kelimenin sözlük anlamında bir kaybedendir. Neden? Çünkü sevgilisi kendisini çok kötü boynuzlamıştır. Bu yetmez, zira evinden atılır. Tüm bunlar yeterli olmamıştır ki bu defa da kimliğini bir hırsıza kaptırır. İşte; suç dünyasında da aslında hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Slevin bu gerçeği pahalıya ödeyecektir. Pişmiş tavuğun başına gelenlerinden daha berbat musibetler başına peydah olunca Slevin, Los Angeles'ın bunalımlarından bir süre de olsa uzak durabilmek için New Yorklu arkadaşı Nick Fisher'dan dairesinin anahtarını ödünç alır. Oysa ki New York terk ettiğinden çok daha belalı bir şehirdir. Bir dönem ortak ancak nihayet düşman olan iki mafya babası, Patron ve Haham, Büyük Elma'yı ikiye bölmüş ve suç dünyasını parsellemişlerdir. Ancak oğlunun intikamını almaya niyetli olan Patron, Haham'ın oğlunu öldürtmek için bir kiralık katil tutar. Katilin planı daha da basittir. Patron'a borçlu birini bul, adamı öldürt. En kolay yem Nick Fisher'dan başkası değildir. Zavallı Slevin'ın başı bir kez daha derde girecektir.

ŞANSLI SLEVIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Morgan Freeman

Stanley Tucci

Robert Forster

ŞANSLI SLEVIN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şanslı Slevin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.

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