Gündeme bomba gibi düştü: Seni Tanıyorum dizisi hakkında merak edilenler...

Seni Tanıyorum dizisi yayımlandığı günden itibaren konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerinden düşmedi. İşte, Seni Tanıyorum dizisi hakkında merak edilenler...

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Doğum yaptıktan sonra sanat kariyerine ara veren Funda, yeniden resim yapabilmek ve kendine zaman ayırabilmek için bir çocuk bakıcısı arar. Nazlı’nın eve gelişiyle aradığı desteği bulduğunu düşünse de genç kadının sakladığı sırlar, Funda ile eşi İlker’in kurduğu düzeni sarsmaya başlar. Nazlı’nın gerçek niyetleri giderek daha fazla soru işareti yaratırken, üçlü arasındaki ilişki güven, tutku ve sadakatin sınandığı psikolojik bir mücadeleye dönüşür.

SENİ TANIYORUM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Elçin Sangu

Melis Sezen

Mehmet Ozan Dolunay

Cemal Hünal

Efe Taşdelen

Murat Garipağaoğlu

Mine Teber

Nergis Öztürk

SENİ TANIYORUM DİZİSİ NEREDE YAYIMLANDI?

Seni Tanıyorum dizisi Netflix ekranlarında yayımlandı.

SENİ TANIYORUM DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Seni Tanıyorum dizisi 8 bölümden oluşuyor.