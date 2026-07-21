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Sessiz Kabus filminin konusu ne? Sessiz Kabus filminin oyuncuları kim?

Sessiz Kabus filminin konusu ne? Sessiz Kabus filminin oyuncuları kim?

21.07.2026 18:42:00
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Haber Merkezi
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Sessiz Kabus filminin konusu ne? Sessiz Kabus filminin oyuncuları kim?

Sessiz Kabus (Sound Of Silence) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sessiz Kabus filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sessiz Kabus filminin konusu ne? Sessiz Kabus filminin oyuncuları kim?
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Sessiz Kabus filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alessandro Antonaci, Daniel Lascar ve Stefano Mandalà üstleniyor. Peki, Sessiz Kabus filminin konusu ne? Sessiz Kabus filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SESSİZ KABUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Sessiz Kabus, hayatta kalmak ve ailesini korumak için gizemli bir sırrı ortaya çıkarmak zorunda olan bir kadının hikayesini konu ediyor. Babasının ağır bir şekilde yaralanıp hastaneye kaldırıldığını öğrenen Emma, babasının yanında olabilmek için New York’tan memleketi İtalya’ya gider. Babasının hastanede olduğu sırada evde tek başına kalmak zorunda kalan Emma, burada perili bir radyo ve onun arkasındaki şeytani varlıkla karşılaşır. Emma, geceyi atlatmak ve sevdiklerini korumak için radyonun lanetinin ardındaki karanlık sırrı ortaya çıkarmak zorundadır.

SESSİZ KABUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Penelope Sangiorgi

Peter Stephen Wolmarans

Lucia Caporaso

Chiara Casolari

Rocco Marazzita

Claudio Dughera

SESSİZ KABUS IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Kabus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.0 olarak belirlendi.

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