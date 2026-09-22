Sessiz Kız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Colm Bairéad üstleniyor. Peki, Sessiz Kız filminin konusu ne? Sessiz Kız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SESSİZ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sorunlu ve fakir bir ailenin dokuz yaşındaki çocuğu olan Cait, sessiz kalarak hem okulda hem de evde gizlenerek yaşar. Annesinin hamileliği nedeniyle Cait, dönüş zamanını bilmeden hiç tanımadığı uzak akrabalarının yanına gönderilir. Cait’in ailesi gibi çiftçilik yapan bir çift olan Kinsella’ların hiçbir eksiği yoktur. Evin erkeği başta uzak davransa da zamanla aralarının düzelmesiyle kendisin mutlu bir yuvada hisseden Cait, yeni yaşamından memnundur. Ancak çok geçmeden bu huzurlu evin geçmişte yaşadığı acı gerçeği öğrenir.

SESSİZ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Carrie Crowley

Andrew Bennett

Catherine Clinch

SESSİZ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.