Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat filminin oyuncuları kim?

Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat filminin oyuncuları kim?

21.07.2026 17:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat filminin oyuncuları kim?

Sessiz Saat (The Silent Hour) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sessiz Saat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sessiz Saat filminin yönetmen koltuğunda Brad Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Dan Hall üstleniyor. Peki, Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

SESSİZ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Bostonlu bir dedektif, görev başında geçirdiği bir kazanın ardından işitme güçlüğü çeker. Polisin aydınlatması gereken bir cinayetin sağır tanığının tercümanı olur. Dedektif, bu süreçte cinayet tanığını ortadan kaldırmaya çalışan yozlaşmış polislerden oluşan bir ekiple yüzleşmek zorunda kalır.

SESSİZ SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joel Kinnaman

Sandra Mae Frank

Mekhi Phifer

SESSİZ SAAT IMDb PUANI KAÇ?

Sessiz Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim?
Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim? Adaletin Eli (Red Right Hand) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adaletin Eli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?
La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim? La Soga: Kurtuluş (La Soga: Salvation) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. La Soga: Kurtuluş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?
Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim?
Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim? Vadedilmiş Gökyüzü (Promised Sky) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim?