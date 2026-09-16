Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

16.09.2026 19:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

Image

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli (Şerif Erol) arasında geçmişten gelen düşmanlığın, torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğe sürüklemesini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında kalan iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon'da gerçekleştiriliyor.

İlgili Konular: #TV rehberi #yeni dizi #Sevdam Karadeniz

İlgili Haberler

Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?
Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim? Kar Canavarı (Avalanche Sharks) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar Canavarı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar Canavarı filminin konusu ne? Kar Canavarı filminin oyuncuları kim?
İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim?
İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim? İç Savaş (Civil War) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İç Savaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İç Savaş filminin konusu ne? İç Savaş filminin oyuncuları kim?
On Falling filminin konusu ne? On Falling filminin oyuncuları kim?
On Falling filminin konusu ne? On Falling filminin oyuncuları kim? On Falling filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. On Falling filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, On Falling filminin konusu ne? On Falling filminin oyuncuları kim?