NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak? Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sevdam Karadeniz dizisi nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafize Alazlı (Ayşegül Günay) ve Durali Yeniceli (Şerif Erol) arasında geçmişten gelen düşmanlığın, torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Meltem Akçöl) zoraki bir evliliğe sürüklemesini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında kalan iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor.

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon'da gerçekleştiriliyor.