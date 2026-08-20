NOW ekranlarının merakla beklenen yeni sezon projelerinden biri olan Sevdam Karadeniz, yayımlanan ilk tanıtımıyla dizi severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Sevdam Karadeniz dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Sevdam Karadeniz dizisi ne zaman başlayacak?

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sevdam Karadeniz’in konusu, Karadeniz’in iki köklü ailesi arasında geçmişten bugüne uzanan kanlı bir düşmanlığa dayanıyor. Çatışmanın başlangıcında Hafize Alazlı ile Durali Yeniceli’nin yarım kalmış aşkı bulunuyor.

Ayşegül Günay’ın canlandırdığı Hafize Alazlı ile Şerif Erol’un hayat verdiği Durali Yeniceli arasındaki tamamlanamayan ilişki, iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen eski hesaplar kapanmıyor ve düşmanlığın sonuçları ailelerin torunlarına kadar ulaşıyor.

Kuzey ile Zeyşan, kendilerinin başlatmadığı bu çatışmanın ortasında zoraki bir evliliğin içine sürükleniyor. Aile sırları, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında kalan iki genç, yalnızca kendi yaşamlarını değil ailelerinin geleceğini de değiştirebilecek bir karar vermek zorunda kalıyor.

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Karakter

Erdem Adilce - Kuzey

Meltem Akçöl - Zeyşan

Ayşegül Günay - Hafize Alazlı

Şerif Erol - Durali Yeniceli

SEVDAM KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdam Karadeniz dizisinin Eylül 2026’da başlaması bekleniyor. Yapımın yayın günü ve saati henüz açıklanmadı.

SEVDAM KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin çekimleri Trabzon’da yapılıyor.