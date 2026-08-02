Yeni sezonda ekranlara gelecek olan Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisi ne zaman başlayacak? Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevdan Bir Ateş dizisi, 2026-2027 televizyon sezonunda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sevdan Bir Ateş, aile bağları, geçmişten gelen sırlar ve duygusal çatışmalar etrafında şekillenen hikâyesiyle Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan aşkını ve karşılaştıkları zorlu sınavları ekranlara taşıyacak.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerini Murat Ünalmış ve Özge Özacar paylaşıyor. Ünalmış dizide Mirza karakterine, Özacar ise Leyla karakterine hayat verirken, oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Ceren Taşçı, Yeşim Gül, Evren Duyal, Soydan Soydaş, Sitare Akbaş, Aslıhan Karalar, Beyti Engin ve Gökhan Atalay da yer alıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri Kapadokya’da gerçekleştiriliyor.