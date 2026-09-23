Sevdan Bir Ateş dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin son bölümünde ne oldu? Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla ve Hüma’yı tren istasyonunda bırakamayan Mirza onlarla yola çıkar. Ancak allak bullaktır. Yıllardır hem ölesiye sevip hem de nefret ettiği Leyla ve Nasim’in kızı sandığı Hüma ile ne yapacağını bilemez. Leyla’nın ise tek hedefi bir an önce sınırın ötesine geçmektir. İki kişiyi bir yangının ortasında bırakmıştır ve polis Leyla’yı aramaktadır. Yaşadıkları yüzleşmede Leyla ona gerçekleri Türkiye’ye döndükten sonra anlatacağını söyler ve zaman ister. Mirza’nın ise zamanı yoktur. Çünkü Mirza o gün evlenecektir. Kapadokyada da gerilim yüksektir. Düğün günü gelip çatmıştır. Mirza bebeği bulmuştur ve döneceğim demiştir ama Vuslat Destan ve Macide’nin hayatı kabusa dönmüştür. Sonunda Mirza hepsinin o günden sonraki kaderini değiştirecek büyük bir karar verir. Bilmediği şey ise kaderlerini değiştirecek asıl kişinin Leyla olduğudur.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Leyla’nın nikâhı basıp Mirza’yla evli olduklarını ilan etmesi, Kozaklı Konağı’nda tüm dengeleri bir anda sarsar.

Yedi yıl sonra Kapadokya’ya dönen Leyla, geçmişin hesabını sormaya ve kızı Hüma’yla yeni bir hayat kurmaya kararlıdır. Fakat konağın kapıları yüzüne kapanırken, yıllardır gömülü kalan sırlar birer birer patlak vermeye başlar.

Mirza, Leyla’nın dönüşüyle altüst olan hayatını kontrol altında tutmaya çalışırken, geçmişte yarım kalan duygularının pençesine düşer. Destan ise Leyla’nın varlığını kabullenmemekte kararlıdır ve bu dönüşü durdurmak için her yolu denemeye hazırdır. Yaman ve Mihre cephesinde yaşanan gelişmeler, Kozaklılarla aralarındaki gerilimi tehlikeli bir noktaya taşır.

Leyla, yıllar önce kendisine kurulan tuzağın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Ancak attığı her adım, onu daha büyük bir tehdidin içine sürükler. Hüma’yla birlikte çıktığı bu yolda anne kız, hiç beklemedikleri bir tehlikenin hedefi olur.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdan Bir Ateş dizisinin 3. bölümü 23 Eylül Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.