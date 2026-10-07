Sevdan Bir Ateş dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin son bölümünde ne oldu? Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kızıl Vadi’de yaşanan korku dolu gecenin ardından Mirza, Leyla ve Hüma’yı bulmak için zamanla yarışır. Hüma’nın mahsur kaldığı kuyuda su yükselirken, anne-kızın yeniden kavuşması Mirza’yı da derinden etkiler. Bu olay, üçünün arasındaki bağı güçlendirirken Mirza’nın geçmişe ve Hüma’yla ilgili gerçeklere dair şüphelerini de artırır. Leyla ve Hüma’yı konağa götüren Mirza, ailesiyle büyük bir hesaplaşmanın ortasında kalır. Vuslat’ın Leyla’ya yönelik gizli tehditleri ve Hüma’nın konakta yaşadığı korku, Leyla’nın yeniden kendisini bir kuşatmanın içinde bulmasına neden olur. Mirza ise yıllar sonra Leyla’yla paylaştığı eski anıların etkisiyle geçmişte bıraktığını sandığı duygularla yüzleşmeye başlar. Öte yandan Ahu ve Yağız’ın hayatlarını değiştirecek zorlu ameliyatı yaklaşırken, Mihre ve Yaman arasındaki yakınlaşma Ceren’in kıskançlığını körükler. Miray ve Akif arasındaki hesaplaşma ise yeni bir gerilimin kapısını aralar. Mirza’nın, Leyla ve Hüma’ya yapılan saldırının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yaptığı araştırma nasıl sonuçlanacak, büyük merak konusudur.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mirza’nın Hüma’nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenmesi, Leyla ile kızının arasına büyük bir duvar örer. DNA testi için düğmeye basan Mirza, Leyla’dan kızını alarak ona kaybedecek bir şey bırakmaz. Leyla’nın bu şekilde konuşacağını, gerçeği söyleyeceğini düşünen Mirza, Leyla’dan gerçeği duymak için çabalar. Üstelik Hüma’nın resmi kayıtlarda “Hüma Kozaklı” olarak görünmesi, Leyla’nın kızına kavuşmasının önündeki en büyük engel olur. Hüma’yı kaybetme korkusuyla harekete geçen Leyla, Kozaklı Konağı’nda verdiği mücadelede beklemediği engellerle karşılaşır, Vuslat Leyla’yı nezarete attırır. Öte yandan DNA testinin sonucunu değiştirmek için Destan ve Macide’nin yaptığı planın başarılı olup olmayacağı ise büyük merak konusudur. Diğer taraftan Vuslat, Leyla’yı hayatlarından tamamen uzaklaştırmak için Hüma’yı Halep’e gönderme kararı alır. Kızını bir kez daha kaybetme ihtimaliyle köşeye sıkışan Leyla için artık geri dönüşü olmayan bir karar verme zamanı gelmiştir. Sabaha karşı konağa gizlice giren Leyla, kızını alıp gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, Leyla ile Mirza’yı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Silahların çekildiği, geçmişin ve bugünün hesaplarının aynı anda açıldığı gecede yaşananlar, yalnızca Mirza’nın değil, Leyla’nın da hayatını değiştirecektir.

SEVDAN BİR ATEŞ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdan Bir Ateş dizisinin 5. bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.