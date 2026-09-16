Sevdan Bir Ateş dizisinin 2. bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümde neler olacağı araştırılıyor. Peki, Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sevdan Bir Ateş dizinin yeni bölümünde ne olacak?

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevdan Bir Ateş dizisinin 2. bölümü 16 Eylül Çarşamba akşamı yayımlanacak.

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mirza’ya geçmişte yaşananların gerçek yüzünü anlatmak isteyen Leyla’nın, “Üç gün sonra sana her şeyi anlatacağım” sözlerine Mirza’nın “Yarın düğünüm var” cevabını vermesi, Leyla’yı beklemediği bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor.

Mirza’nın evleneceğini öğrenmesinin ardından Leyla’nın gitmeyi seçtiği anlar dikkat çekerken, düğüne gelen gizemli kişi ise fragmanın en çok merak uyandıran anlarından biri oluyor. Leyla, Mirza’ya gerçekleri anlatabilecek mi? Düğüne gelen gizemli kişi kim ve gelişi neleri değiştirecek?

SEVDAN BİR ATEŞ İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mirza düğününe birkaç gün kala kaçırılan yeğenini bulmak için Halep’e gider. Halep’te ise kayıp nişanlısı Leyla ve henüz varlığından haberi olmayan altı yaşındaki kızı Hüma tam yedi yıldır bir gün Mirza’nın onları bulmasını ve evlerine dönmeyi beklemektedir. Kerem’i arayan Mirza’nın yolu Leyla’yı kaçırıp evlenen Nasim’in dükkanına kadar varır. Ancak Leyla orada tutsak edildiğini bir türlü Mirza’ya duyuramaz ve Halep’ten kızını ve kendisini sağ salim çıkarabilmek için tehlikeli bir oyuna başlar. Mirza ise bebeği alabilmek için kendisine telefonla ulaşan Sara isimli bir kadını ve kızını Türkiye’ye kaçırmaya razı olmuştur. Ancak buluşmak için sözleştikleri tren istasyonu büyük bir karşılaşmaya ve Leyla’nın kızı ile Mirza arasında yapacağı bir seçime gebedir.