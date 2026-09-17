Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Erkan, Ferman’ın vurulmasını üstlenerek tutuklanır ve İstanbul’da mahkemeye çıkarılır. Ancak Dicle’nin önünde çözmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardır. Ferman’ın durumu kritiktir ve hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu nedenle Ferman da İstanbul’a getirilirken, Erkan’ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle tüm dikkatler Ferman’ın hayatta kalıp kalamayacağına çevrilir.

Erkan’ın tutuklanması, Aldur ailesini de büyük bir mücadelenin içine sürükler. Ferman’ı İstanbul’daki bir hastaneye nakleden aile, uygun böbrek donörünü bulabilmek için tüm imkânlarını seferber eder.

Tahir ise Erkan hakkında öğrendiği gerçeklerle İnci’yi tehdit eder. Erkan’ın hapiste olmasını fırsata çeviren Tahir, uzun zamandır hayalini kurduğu şirketin başına geçme planını hayata geçirmek için harekete geçer. Bu sırada Tahir de tüm Aldur ailesi gibi Feride Öğretmen’in aslında Dicle’nin ablası Derya olduğunu öğrenir. Erkan’ın, Derya’yı korumak için Ferman’ı vurduğuna inanan Tahir, tıpkı herkes gibi yaşananların ardındaki gerçeği henüz bilmemektedir.

Derya ise yaşananların ardından hem Tahir’e hem de çevresindeki herkese karşı mesafeli ve çekingen bir tavır sergiler. Bu mesafenin altında ise büyük korkuları vardır. Ferman’ın yeniden hayata dönmesinden ve geçmişinden gelen düşmanların onu bulmasından korkan Derya’nın tek isteği, Dicle’yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmaktır.

Civan ise Dicle ve Erkan’ın yeniden kavuşması ve Derya’yı kurtarabilmek için herkesten gizli, tehlikeli bir yola girer. Civan’ın aldığı karardan yalnızca Nilüfer haberdardır.

Erkan, hapishane hayatının gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırken bir an önce özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arar. Bu süreçte ona içeride destek olan Ali isimli bir mahkûm vardır. Ancak Erkan, Ali’nin gerçek kimliğinden ve gizli planlarından henüz habersizdir.

Dicle ise Erkan’ın serbest kalabilmesi için tüm yolları dener. Ancak günün sonunda hiçbirinden sonuç alamayınca büyük bir ikilemin ortasında kalır. Çaresiz kalan Dicle, herkesi şaşırtacak bir kararın eşiğine gelir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Erkan serbest kalır ancak özgürlüğüne kavuştuğu anda onu çok daha büyük bir mücadele beklemektedir. Dicle, Ferman’ı bizzat kendisinin vurduğunu ve Erkan’ın onu korumak için suçu üstlendiğini itiraf etmiştir. Erkan’ın artık tek ve en büyük amacı, Dicle’yi bir an önce hapisten çıkarmaktır.

Ferman’ın durumu ise hâlâ kritiktir. Her an yaşamla ölüm arasında gidip gelen Ferman için tek uygun böbrek donörü Derya’dır. Ancak Derya, Dicle’nin tutuklandığından henüz habersizdir. Üstelik en büyük düşmanı olarak gördüğü Ferman’ın ölmesini istemektedir.

Tahir için ise Erkan’ın serbest kalması, kurduğu tüm planların suya düşmesi anlamına gelir. Yaşadığı büyük sarsıntının ardından tüm basının önünde epilepsi krizi geçirir. Aldur ailesi, bir yandan Erkan’ın özgürlüğüne kavuşmasına sevinirken diğer yandan büyük oğullarının rahatsızlığını herkesin öğrenmesinin yarattığı baskıyı yaşar. Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyanlardan biri de Esat’tır.

Dicle’yi kurtarmak için ailesine sığınan Erkan, beklemediği büyük bir darbeyle karşılaşır. Ailesinden de destek alamayınca geriye yalnızca tek bir yolunun kaldığını anlar: Derya’yı Ferman’a böbreğini vermeye ikna etmek. Ancak Derya,

Dicle’nin Ferman’ı vurduğu için tutuklandığını öğrendiği anda tüm dengeler değişir. Nefret ettiği Ferman’ın yaşaması için değil, kız kardeşi Dicle’yi kurtarmak için mücadele etmeye karar verir.

Civan ise girdiği gizli ve tehlikeli yolun sonunda büyük bir tehdidin içine sürüklenir. Nilüfer, Civan’ın ortadan kaybolmasının ardından onu bulmak için gizli bir mücadeleye girişir. Ancak Civan’a yaklaştıkça kendisi de tehlikenin içine çekilmeye başlar.

Dicle ise içeride yaşadığı zulmü ve başına gelenleri Erkan’dan saklar. Her şey yolundaymış gibi davranarak onu rahatlatmaya çalışsa da kendisi için hazırlanan tuzaklardan habersizdir. Tam özgürlüğüne kavuşacağına dair umutlar yeniden doğmuşken hiç olmaması gereken bir şey yaşanır. Dicle’nin de Erkan’ın da tüm umutları bir kez daha yıkılır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 17. bölümü 17 Eylül Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.