Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Erkan serbest kalır ancak özgürlüğüne kavuştuğu anda onu çok daha büyük bir mücadele beklemektedir. Dicle, Ferman’ı bizzat kendisinin vurduğunu ve Erkan’ın onu korumak için suçu üstlendiğini itiraf etmiştir. Erkan’ın artık tek ve en büyük amacı, Dicle’yi bir an önce hapisten çıkarmaktır.

Ferman’ın durumu ise hâlâ kritiktir. Her an yaşamla ölüm arasında gidip gelen Ferman için tek uygun böbrek donörü Derya’dır. Ancak Derya, Dicle’nin tutuklandığından henüz habersizdir. Üstelik en büyük düşmanı olarak gördüğü Ferman’ın ölmesini istemektedir.

Tahir için ise Erkan’ın serbest kalması, kurduğu tüm planların suya düşmesi anlamına gelir. Yaşadığı büyük sarsıntının ardından tüm basının önünde epilepsi krizi geçirir. Aldur ailesi, bir yandan Erkan’ın özgürlüğüne kavuşmasına sevinirken diğer yandan büyük oğullarının rahatsızlığını herkesin öğrenmesinin yarattığı baskıyı yaşar. Bu durumdan en fazla rahatsızlık duyanlardan biri de Esat’tır.

Dicle’yi kurtarmak için ailesine sığınan Erkan, beklemediği büyük bir darbeyle karşılaşır. Ailesinden de destek alamayınca geriye yalnızca tek bir yolunun kaldığını anlar: Derya’yı Ferman’a böbreğini vermeye ikna etmek. Ancak Derya,

Dicle’nin Ferman’ı vurduğu için tutuklandığını öğrendiği anda tüm dengeler değişir. Nefret ettiği Ferman’ın yaşaması için değil, kız kardeşi Dicle’yi kurtarmak için mücadele etmeye karar verir.

Civan ise girdiği gizli ve tehlikeli yolun sonunda büyük bir tehdidin içine sürüklenir. Nilüfer, Civan’ın ortadan kaybolmasının ardından onu bulmak için gizli bir mücadeleye girişir. Ancak Civan’a yaklaştıkça kendisi de tehlikenin içine çekilmeye başlar.

Dicle ise içeride yaşadığı zulmü ve başına gelenleri Erkan’dan saklar. Her şey yolundaymış gibi davranarak onu rahatlatmaya çalışsa da kendisi için hazırlanan tuzaklardan habersizdir. Tam özgürlüğüne kavuşacağına dair umutlar yeniden doğmuşken hiç olmaması gereken bir şey yaşanır. Dicle’nin de Erkan’ın da tüm umutları bir kez daha yıkılır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Dicle’nin tahliyesi herkese sürpriz olur. Özellikle Dicle ve Erkan, Ferman’dan beklemedikleri bu olumlu hamleyle mutlu olurlar. İnci ve Esat ise Dicle’nin cezaevinden çıkışına öfkelidir. Ferman yaptıkları anlaşmayı bozmuştur fakat onun da kendince gizli planları olduğu anlaşılır. Dicle’yi boşu boşuna çıkartmamıştır. Hem Civan’a hem Derya’ya hem de Dicle’ye yeniden yakın olmaya, onları yanına çekmeye çalışır. Fakat Erkan’ın bambaşka planları vardır. Uzun süredir yaşanan karanlık günlerden sonra büyük bir karar alır. Bu kararı ailesine söylediği andan itibaren özellikle Esat’la büyük bir kavga eder. Erkan, Dicle’yi de alıp onu mutlu edecek büyük sürprizi gerçekleştireceği yere gider. Bu sırada Ali Cabbar’ın sürpriz tahliyesi ve Esat’la görüşmesi, Esat’ın büyük bir rahatsızlık geçirmesine neden olurken yaşanan gelişmelerle Ali Cabbar kahraman olur. Erkan ise Dicle’yle aldığı karardan vazgeçmek zorunda kalır. Bir yandan da babasının durumundan dolayı kendini suçlar. Tahir ve Erkan ise ilk kez çok sert biçimde karşı karşıya gelir. Tüm bu yaşananlar içinde Dicle’nin öğrendiği büyük sır, onu İnci’yle ilk kez karşı karşıya getirir ve büyük bir savaşın fitilini ateşler.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 18. bölümü 24 Eylül Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.