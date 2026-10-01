Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dicle’nin tahliyesi herkese sürpriz olur. Özellikle Dicle ve Erkan, Ferman’dan beklemedikleri bu olumlu hamleyle mutlu olurlar.İnci ve Esat ise Dicle’nin cezaevinden çıkışına öfkelidir. Ferman yaptıkları anlaşmayı bozmuştur fakat onun da kendince gizli planları olduğu anlaşılır. Dicle’yi boşu boşuna çıkartmamıştır. Hem Civan’a hem Derya’ya hem de Dicle’ye yeniden yakın olmaya, onları yanına çekmeye çalışır.Fakat Erkan’ın bambaşka planları vardır. Uzun süredir yaşanan karanlık günlerden sonra büyük bir karar alır. Bu kararı ailesine söylediği andan itibaren özellikle Esat’la büyük bir kavga eder. Erkan, Dicle’yi de alıp onu mutlu edecek büyük sürprizi gerçekleştireceği yere gider.Bu sırada Ali Cabbar’ın sürpriz tahliyesi ve Esat’la görüşmesi, Esat’ın büyük bir rahatsızlık geçirmesine neden olurken yaşanan gelişmelerle Ali Cabbar kahraman olur. Erkan ise Dicle’yle aldığı karardan vazgeçmek zorunda kalır. Bir yandan da babasının durumundan dolayı kendini suçlar.Tahir ve Erkan ise ilk kez çok sert biçimde karşı karşıya gelir.Tüm bu yaşananlar içinde Dicle’nin öğrendiği büyük sır, onu İnci’yle ilk kez karşı karşıya getirir ve büyük bir savaşın fitilini ateşler.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Erkan, babasıyla ilgili sırrı öğrenmenin eşiğine gelirken İnci herkesi şaşırtacak yeni bir bilgi ortaya atar. Dicle’yi suçlu göstermeyi ve onu hayatlarından göndermeyi amaçlayan İnci’nin planı ise beklemediği şekilde ters teper. Erkan, yaşananların ardından işlerine daha sıkı sarılır ve şirketi kurtarmaya odaklanır. Dicle’den uzaklaşmak yerine ona daha da yakınlaşır.

Dicle ise Erkan’la ilgili sırrı taşımanın öfkesini ve ağırlığını giderek daha fazla hisseder. İnci’ye karşı öfkesi büyürken ikili arasındaki rekabet de iyice kızışır. Dicle, bu kez İnci’yi zor durumda bırakacak ve asla onaylamayacağı bir etkinlik planlar.

Tahir, ilk kez beklenmedik bir hamle yapar. Şirket konusunda işler kendi lehine dönmeye başlamışken bu kez bambaşka bir şeyin peşine düşer ve özellikle Derya için bir sürpriz hazırlar. Ancak bu yolculuk, Tahir’in Derya’nın geçmişine dair kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenmesine neden olur.

Ali Cabbar ise Derya’yla ilgili öğrendiği yeni bir detayla bütün intikam planlarını gözden geçirmek zorunda kalır. Bir yandan da ustalıkla kurduğu planı devreye sokarak Aldur Köşk’e hiç beklenmedik bir hamleyle gelir. İnci artık iyice köşeye sıkışmıştır.

Erkan, Esat’ın sağlık sorunları nedeniyle yarım bıraktığı dev bir projenin peşine düşer. Bu yolda en büyük yardımcısı Sinem olur. Ancak Erkan ve Sinem arasındaki yakın iletişim, Dicle’yi giderek daha fazla rahatsız eder. Erkan’ın işi bağladığı yemekte ise Dicle, hiç söylememesi gereken bir şeyi söyleyerek Erkan’ı zor durumda bırakır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 19. bölümü 1 Ekim Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.