Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Erkan, babasıyla ilgili sırrı öğrenmenin eşiğine gelirken İnci herkesi şaşırtacak yeni bir bilgi ortaya atar. Dicle’yi suçlu göstermeyi ve onu hayatlarından göndermeyi amaçlayan İnci’nin planı ise beklemediği şekilde ters teper. Erkan, yaşananların ardından işlerine daha sıkı sarılır ve şirketi kurtarmaya odaklanır. Dicle’den uzaklaşmak yerine ona daha da yakınlaşır.Dicle ise Erkan’la ilgili sırrı taşımanın öfkesini ve ağırlığını giderek daha fazla hisseder. İnci’ye karşı öfkesi büyürken ikili arasındaki rekabet de iyice kızışır. Dicle, bu kez İnci’yi zor durumda bırakacak ve asla onaylamayacağı bir etkinlik planlar.Tahir, ilk kez beklenmedik bir hamle yapar. Şirket konusunda işler kendi lehine dönmeye başlamışken bu kez bambaşka bir şeyin peşine düşer ve özellikle Derya için bir sürpriz hazırlar. Ancak bu yolculuk, Tahir’in Derya’nın geçmişine dair kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenmesine neden olur.Ali Cabbar ise Derya’yla ilgili öğrendiği yeni bir detayla bütün intikam planlarını gözden geçirmek zorunda kalır. Bir yandan da ustalıkla kurduğu planı devreye sokarak Aldur Köşk’e hiç beklenmedik bir hamleyle gelir. İnci artık iyice köşeye sıkışmıştır.Erkan, Esat’ın sağlık sorunları nedeniyle yarım bıraktığı dev bir projenin peşine düşer. Bu yolda en büyük yardımcısı Sinem olur. Ancak Erkan ve Sinem arasındaki yakın iletişim, Dicle’yi giderek daha fazla rahatsız eder. Erkan’ın işi bağladığı yemekte ise Dicle, hiç söylememesi gereken bir şeyi söyleyerek Erkan’ı zor durumda bırakır.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Erkan’ın işiyle ilgili önemli bir yanlışa sebep olan Dicle, hatasını telafi etmek için harekete geçer. Sonunda Dicle, Erkan’ın bile beklemediği bir gelişmeye imza atarak projede önemli bir ilerleme sağlar.

Dicle’nin bazı sorunları kendi başına çözmesi, İnci’nin köşkte onu baskı altına almasını ve çaresiz bırakmasını zorlaştırır. Ancak İnci pes etmez ve bu kez gözünü Havva’ya diker. Gizli planını devreye sokmaya hazırlanan İnci, köşkte dengeleri değiştireceği bir adım atar.

Şirin’in çıkmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Dicle, İnci’nin karşısına çıkmasıyla zor bir karar vermek zorunda kalır. Şirin’in barınabilmesi için beklenmedik bir yol seçen Dicle, Fatoş’un desteğiyle hayatında yeni ve farklı bir yolculuğa çıkar.

Ali Cabbar ise Esat’la ilgili kötü planını uygulamaya devam ederken ilk kez bir açık verir. Üstelik bu açık, köşkte yaşayanlardan birinin dikkatinden kaçmaz.

Civan’a gerçeği anlatmasının ardından umutsuzluğa kapılan Nilüfer ise hiç beklemediği bir hamleyle karşılaşır. Dicle’nin yardımıyla gerçekleştirdiği plan, Nilüfer için beklenmedik sonuçlar doğururken Dicle ve Erkan bu kez daha önce hiç olmadıkları kadar sert bir şekilde karşı karşıya gelir.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sevdiğim Sensin dizisinin 20. bölümü 8 Ekim Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.