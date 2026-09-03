Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonunu 15. bölümle tamamlayan dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlanırken, yeni sezonun yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Peki, Sevdiğim Sensin yeni sezon ne zaman başlayacak? Sevdiğim Sensin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SEVDİĞİM SENSİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin'in 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün eylül ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. 15. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dicle, yıllardır hasretini çektiği ablasının kim olduğunu sonunda öğrenir. Ancak geçmişini hatırlamayan Feride'nin hafızası, Dicle'nin önündeki en büyük engellerden biri olur. Feride'nin geçmişine karşı mesafeli tavrı da Dicle'nin aşması gereken zorlu bir duvara dönüşür.

Geçmişiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşan Feride, kendisine bunu yapanlarla ilgili yeni gerçekleri öğrenirken kurtarılması gereken başka hayatların da olduğunu fark eder. Dicle, Erkan ve Tahir bu süreçte Feride'ye yardım ederken büyük bir tehlikeyi göze alır. Günün sonunda ise hiç beklemedikleri bir isim onları kurtarır.

Esat, İnci'den boşanma konusunda kararlıdır. Hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Esat'ın bu kararı, çocukları arasında da büyük bir çatışmanın başlamasına neden olur. Fikret ile Erkan arasındaki bağlantıya dikkat kesilen Tahir ise şüphelerini gidermek için somut bir adım atar.

Nilüfer ve Civan ise herkesten gizli kurdukları hayalin sonuçlarıyla yüzleşir. Aşkları uğruna ilk kez ortak bir gelecek hayali kuran ikili, farklı dünyalarının yarattığı çatışma nedeniyle ayrılığın eşiğine gelir.

Feride'nin hafızasını yeniden kazanmasına yardımcı olmak isteyen Dicle, Erkan, Feride ve Civan köye gider. Bu süreçte Dicle ve Erkan, ilk kez birbirlerine korkmadan yaklaşmaya başlar. Ferman ise sürpriz bir isimden öğrendiği gerçekle yarım kalan hesabını kapatmak için köye gider. Ancak bu kez karşısında, hiç hesaba katmadığı biri vardır.