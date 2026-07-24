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Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?

Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?

24.07.2026 17:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?

Sevginin Gücü (Bajrangi Bhaijaan) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevginin Gücü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim?
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Sevginin Gücü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kabir Khan üstleniyor. Peki, Sevginin Gücü filminin konusu ne? Sevginin Gücü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı Bajrangi Bhaijaan, tedavisi için annesiyle çıktığı yolculuk sırasında kaybolan konuşma engelli beş yaşındaki Shahida ile iyi kalpli biri olan Bajrangi'nin yollarının kesişmesinin akabinde ikilinin Shahida'yı yuvasına kavuşturmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

SEVGİNİN GÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Salman Khan

Harshaali Malhotra

Nawazuddin Siddiqui

Kareena Kapoor

SEVGİNİN GÜCÜ IMDb PUANI KAÇ?

Sevginin Gücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.

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