Sıcak Büfe filminin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Filmin senaristliğini ise Volkan Sümbül ve Ali Demirel üstleniyor. Peki, Sıcak Büfe filminin konusu ne? Sıcak Büfe filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SICAK BÜFE FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıcak Büfe, bir mahalle büfesinin arka planında yaşanan olayları konu ediyor. Cihangir ve Hakan, babalarından kalan dükkanda büfecilik yaparak geçimlerini sağlayan kardeşlerdir. İkilinin düzenli müşterilerinden biri de yasadışı kumar hasılatı taşıyan bir kuryedir. Kardeşlerin hayatı, mafya temsilcisinin büfenin arka deposunda ölmesiyle bambaşka bir hal alır. Cihangir ve Hakan, adamın cesedini denize atıp, çatasında bulunan paraya el koymaya karar verir. Ancak Cihangir ve Hakan için bu hiç de kolay olmayacaktır.

SICAK BÜFE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hakan Yılmaz

Orkuncan İzan

Bihter Dinçel

SICAK BÜFE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıcak Büfe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.