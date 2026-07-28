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Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim?

Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim?

28.07.2026 17:08:00
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Haber Merkezi
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Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim?

Sıfır Kilometre filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıfır Kilometre filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim?
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Sıfır Kilometre filminin yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek oturuyor. Filmin senaristliğini ise Fulya Özcan üstleniyor. Peki, Sıfır Kilometre filminin konusu ne? Sıfır Kilometre filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SIFIR KİLOMETRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıfır  Kilometre, yolları tekrar aşklarının başladığı İzmir'de kesişen İzmir ve Ege'nin hikayesini konu ediyor. 3391 Kilometre’yi aşan İzmir ve Ege, Paris’te kendilerine bir hayat kurar. Ancak gelen bir telefon onların hayatının değişmesine neden olur. Aldıkları telefondan sonra aralarına yeniden mesafe girmesiyle ikili her şeye en baştan başlar. Hayat tarafından savrulan Ege ve İzmir’in yolu aşklarının başladığı İzmir’de yeniden kesişir. Artık aralarında “Sıfır Kilometre” olan İzmir ve Ege, hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir.

SIFIR KİLOMETRE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Gülin İyigün

SIFIR KİLOMETRE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Sıfır Kilometre filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.1 olarak belirlendi.

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