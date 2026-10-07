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Sing Sing filminin konusu ne? Sing Sing filminin oyuncuları kim?

Sing Sing filminin konusu ne? Sing Sing filminin oyuncuları kim?

7.10.2026 20:45:00
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Haber Merkezi
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Sing Sing filminin konusu ne? Sing Sing filminin oyuncuları kim?

Sing Sing filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sing Sing filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sing Sing filminin konusu ne? Sing Sing filminin oyuncuları kim?

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Sing Sing filminin yönetmen koltuğunda Greg Kwedar oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greg Kwedar ve Clint Bentley üstleniyor. Peki, Sing Sing filminin konusu ne? Sing Sing filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SING SING FİLMİNİN KONUSU NE?

Dayanıklılık ve insanlığın bu heyecan verici gerçek hikayesinde, işlemediği bir suç nedeniyle Sing Sing'de hapsedilen ve orada hapsedilmiş adamlarla birlikte bir tiyatro grubunda rol alarak hayattaki amacını bulan, Divine G'nin hayatında odaklanılıyor.

SING SING FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colman Domingo

Clarence Maclin

Sean San Jose

SING SING FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sing Sing filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

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