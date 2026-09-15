Sıradaki Şarkı filminin yönetmen koltuğunda Greg Björkman oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greg Björkman ve James Bachelor üstleniyor. Peki, Sıradaki Şarkı filminin konusu ne? Sıradaki Şarkı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SIRADAKİ ŞARKI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıradaki Şarkı, zamanda yolculuk yapabileceğini keşfedince, sevdiği adamı kurtarmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Laura ve Harrison, mükemmel bir ilişkiye sahip olan bir çiftir. İlişkilerinin ortak bir müzik sevgisi üzerine kurulması, onları birbirine daha çok bağlar. Ancak ölümcül bir kaza onların yollarının ayrılmasına neden olacaktır. Laura, Harrison ile birlikte yaptıkları mixtape'in onu zamanda geriye götürebileceğini keşfedince hayatının fırsatına sahip olduğunu anlar. Genç kadın, zamanda yolculuk yaparak hayatının aşkını kurtarmaya çalışır.

SIRADAKİ ŞARKI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Clara Rugaard

Lewis Pullman

Lyrica Okano

SIRADAKİ ŞARKI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıradaki Şarkı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.