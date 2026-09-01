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Sıradışı filminin konusu ne? Sıradışı filminin oyuncuları kim?

Sıradışı filminin konusu ne? Sıradışı filminin oyuncuları kim?

1.09.2026 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sıradışı filminin konusu ne? Sıradışı filminin oyuncuları kim?

Sıradışı (Premonition) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıradışı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıradışı filminin konusu ne? Sıradışı filminin oyuncuları kim?
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Sıradışı filminin yönetmen koltuğunda Mennan Yapo oturuyor. Filmin senaristliğini ise Bill Kelly üstleniyor. Peki, Sıradışı filminin konusu ne? Sıradışı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SIRADIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Orta sınıf diye nitelendirilebilecek olan Linda Hanson ile Jim Hanson, kızları ile birlikte yaşadıkları evlerinde rutin bir ilişki sürdürmektedirler. Bir Perşembe sabahı, bölge şerifi Linda’yı ziyarete gelir ve kocasının, önceki gün bir trafik kazasında öldüğünü haber verir. Ertesi sabah Linda uyandığında Jim’i yaşıyor olarak görür ve evde sesini duyar. Ertesi sabah uyandığında günlerinin sıradan çıkmış olduğunu fark eder. Ancak ailesi onn giderek aklın yitirmekte olduğunu düşünürler. Linda ise, içine düştüğü bu gizemli zaman bulmacasını çözmenin peşine düşecektir.

SIRADIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock

Julian McMahon

Nia Long

SIRADIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıradışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

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