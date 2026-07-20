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Sisu filminin konusu ne? Sisu filminin oyuncuları kim?

Sisu filminin konusu ne? Sisu filminin oyuncuları kim?

20.07.2026 17:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sisu filminin konusu ne? Sisu filminin oyuncuları kim?

Sisu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sisu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sisu filminin konusu ne? Sisu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Sisu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jalmari Helander üstleniyor. Peki, Sisu filminin konusu ne? Sisu filminin oyuncuları kim? 

SİSU FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı'nın son umutsuz günlerinde, yalnız bir maden arayıcısının kuzey Finlandiya'da kavrulmuş bir toprak inziva yerinde Nazilerle yolları kesişir. Naziler onun altınını çaldığında, sıradan bir madenciye bulaşmadıklarını çok geçmeden fark ederler.  

SİSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jorma Tommila

Aksel Hennie

Jack Doolan

Mimosa Willamo

Onni Tommila

Arttu Kapulainen

SİSU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sisu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.

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