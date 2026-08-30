Söğüt Ağacı filminin yönetmen koltuğunda Mecid Mecidi oturuyor. Filmin senaristliğini Mecid Mecidi, Fouad Nahas ve Nasser Hashemzadeh üstleniyor. Peki, Söğüt Ağacı filminin konusu ne? Söğüt Ağacı filminin oyuncuları kim?

SÖĞÜT AĞACI FİLMİNİN KONUSU NE?

Sekiz yaşındayken havai fişek kazasında kör olan Yusuf'un hikayesi... Bir ameliyat sonrası görme yetisini geri kazanır ve hayatı beklenmedik şekillerde değişir.

SÖĞÜT AĞACI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fouad Nahas

Reza Naji

Mahmoud Behraznia

Parviz Parastui

Roya Taymourian

Afarin Obeisi

SÖĞÜT AĞACI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Söğüt Ağacı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.