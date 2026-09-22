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Solace filminin konusu ne? Solace filminin oyuncuları kim?

Solace filminin konusu ne? Solace filminin oyuncuları kim?

22.09.2026 19:10:00
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Haber Merkezi
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Solace filminin konusu ne? Solace filminin oyuncuları kim?

Solace filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Solace filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Solace filminin konusu ne? Solace filminin oyuncuları kim?
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Solace filminin yönetmen  koltuğunda Afonso Poyart oturuyor. Filmin senaristliğini ise Sean Bailey ve Ted Griffin üstleniyor. Peki, Solace filminin konusu ne? Solace filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SOLACE FİLMİNİN KONUSU NE?

Afonso Poyart'ın yönettiği film, korkunç cinayetler işleyen ve ardında hiçbir iz bırakmadan kimliğini saklamayı başaran bir seri katilin peşine düşen, genç bir FBI dedektifinin hikayesini ele alıyor. Genç dedektifin bu zorlu davada, kızının ölümünün ardından hayata küsüp emekli olan bir uzman tıpçıya ihtiyacı vardır ve onu davayı çözmek için birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekmektedir.

SOLACE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Jeffrey Dean Morgan

Abbie Cornish

SOLACE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Solace filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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