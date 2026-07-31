Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Cadı Avcısı filminin konusu ne? Son Cadı Avcısı filminin oyuncuları kim?

Son Cadı Avcısı filminin konusu ne? Son Cadı Avcısı filminin oyuncuları kim?

31.07.2026 17:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Cadı Avcısı filminin konusu ne? Son Cadı Avcısı filminin oyuncuları kim?

Son Cadı Avcısı (The Last Witch Hunter) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Cadı Avcısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Cadı Avcısı filminin konusu ne? Son Cadı Avcısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Son Cadı Avcısı filminin yönetmen koltuğunda Breck Eisner oturuyor. Filmin senaristliğini Cory Goodman, Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Peki, Son Cadı Avcısı filminin konusu ne? Son Cadı Avcısı filminin oyuncuları kim? 

SON CADI AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Modern dünya bünyesinde birçok gizem bulunduruyor, ancak en şaşırtıcı gizem dünya üzerine Kara Ölümü getirecek acımasız cadıların aramızda yaşayıp yaşamadığıdır. Cadı avcısı orduları, yüzyıllarca doğa üstü düşmanlarına karşı dünyanın her yerinde savaştı. Cesur bir savaşçı olan Kaulder, Kraliçe Cadı'yı ve onun takipçilerini katletmeyi başarır. Ölümünden hemen önce Kraliçe, Kaulder'i ölümsüzlüğü ile lanetler, karısı ve çocuklarıyla ebediyen ayırır. Bugün Kaulder, türünün kalan tek örneğidir ve yüzyıllarını cadıları avlayarak geçirmiştir. Ancak Kaulder'e farkettirmeden, Kraliçe Cadı katilinden intikamını almak için dirilir ve insan ırkının geleceğini belirleyecek olan savaş başlar.

SON CADI AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Michael Caine

Elijah Wood

Rena Owen

Rose Leslie

Ólafur Darri Ólafsson

SON CADI AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Cadı Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Film #konusu nedir?

İlgili Haberler

Bu hafta 4 film vizyona girecek: Örümcek-Adam vizyonda!
Bu hafta 4 film vizyona girecek: Örümcek-Adam vizyonda! Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, aksiyondan animasyona 4 film vizyona girecek.
Oyuncak hikayesi 5'ten rekor: 2026'nın en çok kazanan filmi oldu!
Oyuncak hikayesi 5'ten rekor: 2026'nın en çok kazanan filmi oldu! Sinema salonlarında büyük bir gişe başarısına imza atan Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5), küresel çapta 1 milyar dolar barajını aşarak 2026 yılının şu ana kadar en çok hasılat elde eden yapımı unvanını ele geçirdi.
Sınavlar, dostluklar ve özgürlük: Üniversite hayatını anlatan 5 ilham verici film...
Sınavlar, dostluklar ve özgürlük: Üniversite hayatını anlatan 5 ilham verici film... Üniversite koridorlarını, amfileri, dostlukları ve akademik mücadeleleri beyaz perdeye taşıyan, izlerken ilham veren 5 film...