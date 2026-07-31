Son Cadı Avcısı filminin yönetmen koltuğunda Breck Eisner oturuyor. Filmin senaristliğini Cory Goodman, Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Peki, Son Cadı Avcısı filminin konusu ne? Son Cadı Avcısı filminin oyuncuları kim?

SON CADI AVCISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Modern dünya bünyesinde birçok gizem bulunduruyor, ancak en şaşırtıcı gizem dünya üzerine Kara Ölümü getirecek acımasız cadıların aramızda yaşayıp yaşamadığıdır. Cadı avcısı orduları, yüzyıllarca doğa üstü düşmanlarına karşı dünyanın her yerinde savaştı. Cesur bir savaşçı olan Kaulder, Kraliçe Cadı'yı ve onun takipçilerini katletmeyi başarır. Ölümünden hemen önce Kraliçe, Kaulder'i ölümsüzlüğü ile lanetler, karısı ve çocuklarıyla ebediyen ayırır. Bugün Kaulder, türünün kalan tek örneğidir ve yüzyıllarını cadıları avlayarak geçirmiştir. Ancak Kaulder'e farkettirmeden, Kraliçe Cadı katilinden intikamını almak için dirilir ve insan ırkının geleceğini belirleyecek olan savaş başlar.

SON CADI AVCISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel

Michael Caine

Elijah Wood

Rena Owen

Rose Leslie

Ólafur Darri Ólafsson

SON CADI AVCISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Cadı Avcısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.