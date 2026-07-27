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Son Çıkmaz filminin konusu ne? Son Çıkmaz filminin oyuncuları kim?

Son Çıkmaz filminin konusu ne? Son Çıkmaz filminin oyuncuları kim?

27.07.2026 12:35:00
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Haber Merkezi
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Son Çıkmaz filminin konusu ne? Son Çıkmaz filminin oyuncuları kim?

Son Çıkmaz (Wrong Place) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Çıkmaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Çıkmaz filminin konusu ne? Son Çıkmaz filminin oyuncuları kim?
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Son Çıkmaz filminin yönetmen koltuğunda Mike Burns oturuyor. Filmin senaristliğini ise Bill Lawrence üstleniyor. Peki, Son Çıkmaz filminin konusu ne? Son Çıkmaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SON ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Son Çıkmaz, peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini konu ediyor. Bir uyuşturucu kralı, ailesine karşı tanıklık etmeden önce onu susturmak için küçük bir kasabanın eski bir polis şefi olan Frank’in peşine düşer. Kendisini bir anda avcıların peşine düştüğü bir av olarak bulan Frank, pazarlık ettiğinde daha fazlasıyla karşılaşır. Suç lideri, Frank’i kızına zarar vermekle tehdit eder. Frank, kızının hayatını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SON ÇIKMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Ashley Greene Khoury

Texas Battle

SON ÇIKMAZ IMDb PUANI KAÇ?

Son Çıkmaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.

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