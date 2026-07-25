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Son Düello filminin konusu ne? Son Düello filminin oyuncuları kim?

Son Düello filminin konusu ne? Son Düello filminin oyuncuları kim?

25.07.2026 17:59:00
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Haber Merkezi
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Son Düello filminin konusu ne? Son Düello filminin oyuncuları kim?

Son Düello (The Last Duel) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Düello filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Düello filminin konusu ne? Son Düello filminin oyuncuları kim?
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Son Düello filminin yönetmen koltuğunda Ridley Scott oturuyor. Filmin senaristliğini ise Nicole Holofcener ve Matt Damon üstleniyor. Peki, Son Düello filminin konusu ne? Son Düello filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SON DÜELLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Norman şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'in karısına tecavüz etmek suçundan yargılanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

SON DÜELLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Adam Driver

Jodie Comer

SON DÜELLO IMDb PUANI KAÇ?

Son Düello filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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