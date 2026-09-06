Sonsuz Sır filminin yönetmen koltuğunda Joanna Hogg oturuyor. Filmin senaristliğini Joanna Hogg üstleniyor. Peki, Sonsuz Sır filminin konusu ne? Sonsuz Sır filminin oyuncuları kim?
SONSUZ SIR FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir sanatçı ve yaşlı annesi, artık bir otele dönüşmüş olan eski aile evlerine döndüklerinde, uzun süredir saklı kalmış sırlarla yüzleşirler.
SONSUZ SIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tilda Swinton
Carly Sophia Davies
August Joshi
Joseph Mydell
Crispin Buxton
SONSUZ SIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sonsuz Sır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.