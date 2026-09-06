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Sonsuz Sır filminin konusu ne? Sonsuz Sır filminin oyuncuları kim?

Sonsuz Sır filminin konusu ne? Sonsuz Sır filminin oyuncuları kim?

6.09.2026 21:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sonsuz Sır filminin konusu ne? Sonsuz Sır filminin oyuncuları kim?

Sonsuz Sır (The Eternal Daughter) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sonsuz Sır filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sonsuz Sır filminin konusu ne? Sonsuz Sır filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Sonsuz Sır filminin yönetmen koltuğunda Joanna Hogg oturuyor. Filmin senaristliğini Joanna Hogg üstleniyor. Peki, Sonsuz Sır filminin konusu ne? Sonsuz Sır filminin oyuncuları kim? 

SONSUZ SIR FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir sanatçı ve yaşlı annesi, artık bir otele dönüşmüş olan eski aile evlerine döndüklerinde, uzun süredir saklı kalmış sırlarla yüzleşirler.

SONSUZ SIR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tilda Swinton

Carly Sophia Davies

August Joshi

Joseph Mydell

Crispin Buxton

SONSUZ SIR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sonsuz Sır filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.

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