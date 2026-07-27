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Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu ne? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin oyuncuları kim?

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu ne? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin oyuncuları kim?

27.07.2026 18:11:00
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Haber Merkezi
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Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu ne? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin oyuncuları kim?

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Shrek Forever After) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu ne? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin oyuncuları kim?
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Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin yönetmen koltuğunda Mike Mitchell oturuyor. Filmin senaristliğini ise Josh Klausner, Darren Lemke üstleniyor. Peki, Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu ne? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Canı sıkılan, sevimli ve evcil dostumuz Şrek, Rumpelstiltskin ile anlaşarak yeniden insan yiyen dev olmaktan yana aldığı hazzı duymayı talep eder. Ancak kandırılarak Uzaklardaki Krallık’ta bir kaçıklar hapishanesine gibi bir yere gönderilir. Orada Rumpelstiltskin bir kral konumundadır. İnsan yiyen devler avlanmaktadır. Dahası Şrek, Fiona ile hiç tanışmamıştır bile. Şrek, dünyasını yeniden kurmak ve gerçek aşkını geri çağırmak için mücadele etmek zorundadır. Her şeye yeniden başlamak kolay olmayacaktır.

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mike Myers

Eddie Murphy

Cameron Diaz

Antonio Banderas

John Cleese

Julie Andrews

Jon Hamm

Craig Robinson

Walt Dohrn 

Jane Lynch 

Cody Cameron 

Larry King

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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