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Suç Çetesi filminin konusu ne? Suç Çetesi filminin oyuncuları kim?

Suç Çetesi filminin konusu ne? Suç Çetesi filminin oyuncuları kim?

3.10.2026 19:17:00
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Haber Merkezi
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Suç Çetesi filminin konusu ne? Suç Çetesi filminin oyuncuları kim?

Suç Çetesi (Gangster Squad) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suç Çetesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suç Çetesi filminin konusu ne? Suç Çetesi filminin oyuncuları kim?
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Suç Çetesi filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer oturuyor. Filmin senaristliğini ise Will Beall üstleniyor. Peki, Suç Çetesi filminin konusu ne? Suç Çetesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SUÇ ÇETESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

1949 Los Angeles kenti zalim ve doğuştan kalpazan Mickey Cohen'in kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve kadın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır. Los Angeles Polis Departmanında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemezken birimie dışardan destek vermekle görevlendirilen Teğmen John O'Mara and Jerry Wooters, Cohen'in işlerine çomak sokmayı becerebilecek midir?

SUÇ ÇETESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Josh Brolin

Ryan Gosling

Sean Penn

Emma Stone

SUÇ ÇETESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suç Çetesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

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