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Suç Şehri 2 filminin konusu ne? Suç Şehri 2 filminin oyuncuları kim?

Suç Şehri 2 filminin konusu ne? Suç Şehri 2 filminin oyuncuları kim?

25.07.2026 17:21:00
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Haber Merkezi
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Suç Şehri 2 filminin konusu ne? Suç Şehri 2 filminin oyuncuları kim?

Suç Şehri 2 (The Roundup 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suç Şehri 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suç Şehri 2 filminin konusu ne? Suç Şehri 2 filminin oyuncuları kim?
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Suç Şehri 2 filminin yönetmen koltuğunda Sang-yong Lee oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kim Min-seong üstleniyor. Peki, Suç Şehri 2 filminin konusu ne? Suç Şehri 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SUÇ ŞEHRİ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Geumcheon Polisi Büyük Suçlar Birimi, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine getirmekle görevlendirilir.Dedektif Ma Seok-do, kaçağın kolayca teslim olmasında bir tuhaflık sezer.Ekip, turistlere zarar veren korkunç katil Kang Hae-sang'ın işlediği suçları ve izlerini iki ülkede takip etmeye başlar.

SUÇ ŞEHRİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ma Dong-seok

Son Seok-koo

Choi Gwi-hwa

Park Ji-hwan

SUÇ ŞEHRİ 2 IMDb PUANI KAÇ?

Suç Şehri 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

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