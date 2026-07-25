Suç Şehri 2 filminin yönetmen koltuğunda Sang-yong Lee oturuyor. Filmin senaristliğini ise Kim Min-seong üstleniyor. Peki, Suç Şehri 2 filminin konusu ne? Suç Şehri 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SUÇ ŞEHRİ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Geumcheon Polisi Büyük Suçlar Birimi, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine getirmekle görevlendirilir.Dedektif Ma Seok-do, kaçağın kolayca teslim olmasında bir tuhaflık sezer.Ekip, turistlere zarar veren korkunç katil Kang Hae-sang'ın işlediği suçları ve izlerini iki ülkede takip etmeye başlar.
SUÇ ŞEHRİ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ma Dong-seok
Son Seok-koo
Choi Gwi-hwa
Park Ji-hwan
SUÇ ŞEHRİ 2 IMDb PUANI KAÇ?
Suç Şehri 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.