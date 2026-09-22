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Suretler filminin konusu ne? Suretler filminin oyuncuları kim?

Suretler filminin konusu ne? Suretler filminin oyuncuları kim?

22.09.2026 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Suretler filminin konusu ne? Suretler filminin oyuncuları kim?

Suretler (Surrogates) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suretler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suretler filminin konusu ne? Suretler filminin oyuncuları kim?

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Suretler filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Mostow oturuyor. Filmin senaristliğini ise Michael Ferris ve John Brancato üstleniyor. Peki, Suretler filminin konusu ne? Suretler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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SURETLER FİLMİNİN KONUSU NE?

 FBI ajanları Ajan Greer ve Ajan Peters'i bir üniversite öğrencisinin gizemli şekilde öldürülmesi dosyasını araştırırken buluruz. Bu öğrencinin, insanların kendilerinin kusursuz robot versiyonlarına sahip olmalarını sağlayan yüksek teknoloji ürünü suret olgusunun yaratıcısı olan kişiyle önemli bir bağlantısı olduğu ortaya çıkar. Sağlıklı, güzel görünümlü ve uzaktan kumandalı makineler olan suretler, insanların yerini almakta ve böylece insanların evlerinin rahat ve güvenli ortamından çıkmadan dışarıdaki hayatı yaşamalarına imkan tanımaktadır. 

SURETLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Radha Mitchell

Rosamund Pike

SURETLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suretler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.

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