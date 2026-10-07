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Survivor ne zaman başlayacak? 2027 Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor ne zaman başlayacak? 2027 Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

7.10.2026 10:06:00
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Haber Merkezi
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Survivor ne zaman başlayacak? 2027 Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

Survivor 2027 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonla ilgili açıklaması sonrası yarışmanın ne zaman başlayacağı ve kadroda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Peki Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yarışmacıları belli oldu mu?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın 2027 sezonu için heyecan başladı. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? 2027 Survivor yarışmacıları belli oldu mu?

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2027, 1 Ocak 2027 Cuma günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni yılla birlikte Dominik Cumhuriyeti'ndeki dev macera resmen start alacak.

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SURVİVOR FORMATI DEĞİŞİYOR MU?

Yıllardır farklı formatlarla ekranlara gelen yarışmada bu sezon köklü bir değişim yaşanacak.

Acun Ilıcalı, yarışmanın konseptine dair şu ifadeleri kullandı:

"Survivor’da yeni bir konsept, yeni bir heyecan olacak. Yepyeni bir şey yapacağız. Survivor bizim için çok önemli. Bir fikir attım ortaya, ekipten de tam destek aldım."

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon yarışmacı kadrosu henüz resmi olarak ilan edilmedi. Seçme ve görüşmelerin devam ettiği Survivor 2027 kadrosunun, önümüzdeki günlerde yapım ekibi ve Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.

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