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Taksi 3 filminin konusu ne? Taksi 3 filminin oyuncuları kim?

Taksi 3 filminin konusu ne? Taksi 3 filminin oyuncuları kim?

19.07.2026 12:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Taksi 3 filminin konusu ne? Taksi 3 filminin oyuncuları kim?

Taksi 3 (Taxi 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Taksi 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Taksi 3 filminin konusu ne? Taksi 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Taksi 3 filminin yönetmen koltuğunda  Gérard Krawczyk oturuyor. Filmin senaristliğini ise Luc Besson üstleniyor. Peki, Taksi 3 filminin konusu ne? Taksi 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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TAKSİ 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Marsilya'dan başlayan büyük serüven, buzlarla kaplanmış dev pistlere kadar devam ediyor. Otomobil ile normal amacının dışındaki her şeyi yapmaya bayılan karakterlerimiz, şahsına münhasır Fransızlar ve hepsini içine alan enfes bir mizah dokusu... Taxi 3 her zamanki karakterleriyle devam ediyor.

TAKSİ 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Frédéric Diefenthal

Samy Naceri

Marion Cotillard

TAKSİ 3 IMDb PUANI KAÇ?

Taksi 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

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