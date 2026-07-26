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Taksi 4 filminin konusu ne? Taksi 4 filminin oyuncuları kim?

Taksi 4 filminin konusu ne? Taksi 4 filminin oyuncuları kim?

26.07.2026 20:56:00
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Haber Merkezi
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Taksi 4 filminin konusu ne? Taksi 4 filminin oyuncuları kim?

Taksi 4 (Taxi 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Taksi 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Taksi 4 filminin konusu ne? Taksi 4 filminin oyuncuları kim?
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Taksi 4 filminin yönetmen koltuğunda Gérard Krawczyk oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Taksi 4 filminin konusu ne? Taksi 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TAKSİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir devam filmi olan Taksi 4 meraklısı olan izleyicilerle yeniden buluşuyor. Bu kez film Fransa sokaklarında geçiyor. Türlü maceralar eşliğinde izleyicisine öncekiler tadında bir keyif sunuyor. Filmin yönetmeni olan Gerard Krawczyk, daha önceki Taksi 2 ve Taksi 3 filmlerinin de yönetmeniydi kendisi. Oyuncu kadrosu da gayet başarılı görünüyor. Bu tür devam filmlerinde genelde meraklıları için sonraki bölümlerde hayal kırıklıkları söz konusu olabiliyor ama burada pek böyle bir sıkıntı yok gibi görünüyor.

TAKSİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samy Naceri

Frédéric Diefenthal

Bernard Farcy

TAKSİ 4 IMDb PUANI KAÇ?

Taksi 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

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