Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezonda kadroya hangi isimler dahil oldu?

Taşacak Bu Deniz 2. sezon hazırlıkları sürerken dizinin yeni sezon tarihi ve kadroya dahil olacak isimler merak konusu oldu. Peki Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak, kadroya kimler katıldı?

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi ile ilgili TRT 1’den resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin 32. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin 32. Bölüm yayın tarihi belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TAŞACAK BU DENİZ KADROYA KİMLER EKLENDİ?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna yeni isimler eklendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye dahil olan karakterlerden biri Emriye Hala olacak. Taşacak Bu Deniz’in yayınlanan soyağacında da adı geçen Emriye, Adil’in halası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Esme’ye kök söktüreceği ve dengeleri değiştireceği konuşulan halaya kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.

Diziye ayrıca Celil Nalçakan’ın hayat verdiği Timur Volkov karakterinin oğlunun da geleceği belirtildi.