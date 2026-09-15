Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yayın tarihi merak edilirken, “Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?” sorusu da gündemde. Dizinin ilk bölüm tarihi ve yayın günü, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri 11 Eylül'de başladı ancak yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili TRT 1 tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni sezon çekimlerinin 11 Eylül'de başlamasıyla birlikte dizinin dönüş hazırlıkları hız kazandı. Yeni sezon tarihi açıklandığında dizinin 32. bölümüyle ekrana dönmesi bekleniyor.