TRT ekranlarında yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonu ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonunda kimler olacak? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu 25 Ekim'de ilk bölümü ile başlayacak.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.