Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Oruç’un Eleni’nin annesini Koçari’ye getirmesinin sonuçları büyük olur. Adil Furtunalara çok büyük bir ceza keser. Çay fabrikalarını yakar, tırlarını patlatır, adamlarını çay kesme makinesine atar; Furtunalar için hayatı cehenneme çevirir.

Tüm bu kaosun ortasında Esme, Oruç’a büyük bir rest çeker ve Eleni onun kızıysa Şerif’i boşayıp Furtunaların en büyük düşmanı olacağını ilan eder. Bununla kalmaz, kendisinin yaptıramadığı testi yaptırsın diye Adil’e Furtunalara inanmamasını söyler. Esme’nin gemileri yakmış tavrı, Adil’i delirtici bir şüphenin içine sokar. Eleni onların kızı mıdır? Adil sadece kendilerinden birine güvenecektir; aynı gün Gezep’in biyolog ikizi İlve’yi DNA testi için Koçari’ye getirtir. İlve, geçmişte Adil-Esme sevdasının hem tanığı hem mimarıdır, Adil için de Esme için de candır. İlve DNA testini yapar. Tüm bu kaos, Gezep’in de hayatını değiştirir. O neşe deli dolu karakterinin altına sakladığı yarası, yeniden kanamaya başlar.

Oruç’un seçtiği yol ise fırtınalarla doludur. Sevcan’ın nişan bohçası açılmak üzereyken Zarife fenalaşır ve felç geçirir. Felcin nedeni bulunamaz ve Zarife’nin durumu hızla kötüleşir. Eleni’nin annesini açıklamak için pazarlık yapan Oruç, Koçari’ye gidip Eleni’den yardım istemek zorunda kalır. Fadime İso ve Oruç’u Koçari’den kovar. Eleni ise kendisini sırtından vuran Oruç’la tüm bağlarını koparır. Oruç, düğün tarihini erkene çekmeye karar verir ve bütün Furtuna’yı düğününe davet eder.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 28 Kasım akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.