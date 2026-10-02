Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon yayın tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonu bugün mü başlıyor? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON BU AKŞAM VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonunun ilk bölümü, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

“Taşacak Bu Deniz”, yeni sezonuna geçtiğimiz sezonun nefes kesen finalinin kaldığı yerden başlıyor. Timur Volkov’un kurduğu ölümcül oyun Adil’i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmış; Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalırken, Furtuna ailesi Karadeniz’in ortasında ölümle burun buruna gelmişti.

Yeni sezonun ilk bölümünde Adil’in ailesini kurtarmak için göze aldığı, Timur’la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelişiyle Esme zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalırken, birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izleri belirmeye başlar.

Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürerken, Adil’in karşısındaki düşman cephesi giderek büyümektedir. Ama yeni sezonun ilk bölümünde yalnız düşmanlık değil, sevda da büyür. Sevdiklerine uzanan her eli kırmaya hazır Adil ile artık Furtuna Reisi olan Koçari gelini Esme’nin yeni sınavı, birbirlerinden vazgeçmemektir.

Koçari’nin dağlarından Furtuna’nın denizine, Rusya’dan hapishane duvarlarının ardına uzanan büyük savaşta herkes tarafını seçmek zorunda kalacaktır. Esme, Adil ve Eleni’nin tarafı ise çoktan bellidir: Uğruna yirmi yıl savaştıkları aileleri.