Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Adil, Esme ve diğer karakterlerin hikâyesinin nasıl devam edeceğini bekleyen izleyiciler, 32. bölüm için araştırmalarını sürdürüyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA BAŞLIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz 2. sezon yeni bölümüyle 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT1'de.

TRT1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM 2026 CUMA

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

02.45 Seksenler

03.55 Alparslan: Büyük Selçuklu