Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Taşacak Bu Deniz yeni sezon bu hafta başlıyor mu?

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Adil, Esme ve diğer karakterlerin hikâyesinin nasıl devam edeceğini bekleyen izleyiciler, 32. bölüm için araştırmalarını sürdürüyor.
TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA BAŞLIYOR MU?
Taşacak Bu Deniz 2. sezon yeni bölümüyle 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT1'de.
TRT1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM 2026 CUMA
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
02.45 Seksenler
03.55 Alparslan: Büyük Selçuklu