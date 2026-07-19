Tatlı Rüyalar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lije Sarki üstleniyor. Peki, Tatlı Rüyalar filminin konusu ne? Tatlı Rüyalar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TATLI RÜYALAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sweet Dreams rehabilitasyonuna kabul edilen Morris, hayatının enkazını temizlemeye çalışır. Ancak aile evleri açık artırmaya çıktığında, para ödülü kazanmak ve geçmişine rağmen herkesin sayı atabileceğini kanıtlamak için bağımlıların softbol takımına koçluk yapmayı gönülsüzce kabul eder.

TATLI RÜYALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Knoxville

Bobby Lee

Kate Upton

TATLI RÜYALAR IMDb PUANI KAÇ?

Tatlı Rüyalar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.