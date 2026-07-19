Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatlı Rüyalar filminin konusu ne? Tatlı Rüyalar filminin oyuncuları kim?

Tatlı Rüyalar filminin konusu ne? Tatlı Rüyalar filminin oyuncuları kim?

19.07.2026 11:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tatlı Rüyalar filminin konusu ne? Tatlı Rüyalar filminin oyuncuları kim?

Tatlı Rüyalar (Sweet Dreams) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tatlı Rüyalar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tatlı Rüyalar filminin konusu ne? Tatlı Rüyalar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tatlı Rüyalar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lije Sarki üstleniyor. Peki, Tatlı Rüyalar filminin konusu ne? Tatlı Rüyalar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

TATLI RÜYALAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sweet Dreams rehabilitasyonuna kabul edilen Morris, hayatının enkazını temizlemeye çalışır. Ancak aile evleri açık artırmaya çıktığında, para ödülü kazanmak ve geçmişine rağmen herkesin sayı atabileceğini kanıtlamak için bağımlıların softbol takımına koçluk yapmayı gönülsüzce kabul eder.

TATLI RÜYALAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Knoxville

Bobby Lee

Kate Upton

TATLI RÜYALAR IMDb PUANI KAÇ?

Tatlı Rüyalar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?