Tehlikeli İhtiyar filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greg Johnson üstleniyor. Peki, Tehlikeli İhtiyar filminin konusu ne? Tehlikeli İhtiyar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Kariyerinin sonlarına yaklaşmış bir kiralık katil, şirket onu yeniden işe çağırdığında çok heyecanlanır. Görevi, Wihlborg isimli Z jenerasyonu yetenekli fakat tripli bir suikastçiyi eğitmektir.

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christoph Waltz

Lucy Liu

Cooper Hoffman

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli İhtiyar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.