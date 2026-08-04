Tehlikeli Miras filminin yönetmen koltuğunda Jérôme Salle oturuyor. Filmin senaristliğini ise Julien Rappeneau ve Jérôme Salle üstleniyor. Peki, Tehlikeli Miras filminin konusu ne? Tehlikeli Miras filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Varlıklı iş adamı Nerio Winch adeta bir kartel yaratmıştır. Beklenmedik ölümünden sonra tek başına yarattığı krallığında bundan böyle kimin eli kimin cebinde belli değildir. Amansız bir iktidar savaşı başlar. Fakat yönetim kurulunun bilmediği, Winch’in herkesten gizlediği bir oğlu olduğudur. Maceraperest, asi ve savaşçı biri olan Largo, babasının şüpheli ölümünü araştırmak ve şirketin iktidarına geçmek için mücadeleye başlar.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tomer Sisley

Kristin Scott Thomas

Predrag 'Miki' Manojlovic

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.