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Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?

Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?

14.09.2026 10:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?
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Tehlikeli Yürüyüş filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Filmin senaristliğini ise  Robert Zemeckis ve Christopher Browne üstleniyor. Peki, Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joseph Gordon-Levitt

Ben Kingsley

Charlotte Le Bon

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Yürüyüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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